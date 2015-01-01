ЛЕГАЛЬНАЯ СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ за короткий срок. Получите официальный документ за 1 день с помощью опытных юристов. Просто отправьте заявку, и мы сами свяжемся с вами
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Справка о несудимости

Справка о несудимости ‒ это документ, отражающий информацию об отсутствии или наличии судимости за конкретным человеком. В документе отражают сведения и о погашенных задолженностях перед законом, и о текущих процедурах, если они есть. Для предъявления в иностранные контролирующие органы выдают справку с апостилем.

Оформляет бумагу региональное ведомство МВД, однако сведения инспекция берет на основе всех предыдущих мест жительства заявителя. Стандартно бумага оформляется 30 календарных дней, но ждать столько времени могут не все. Срочная справка о несудимости выручит, когда нет лишнего месяца в запасе.

Работаем для вас каждый день, кроме выходных, с 9.00 до 20.00. Чтобы получить консультацию в выходной день или узнать, сколько стоит справка о несудимости, отправьте запрос на адрес mszakaz@mail.ru .

НАШИ ЦЕНЫ

Нужна справка быстро? Сделаем по лучшей цене! Основа нашей работы заключается в тесном взаимодействии с органами МВД. Плодотворная работа с ведомством позволяет обойти бюрократические барьеры и в короткий срок получить выписку из базы полиции. Стоимость справки о несудимости варьируется в зависимости от ее срочности. Подробную информацию можно посмотреть в разделе «Наши цены» или уточнить у консультантов.

Как быстро можно оформить справку о несудимости

Сделаем так быстро, как вам это нужно:

  1. За месяц. Если вы не торопитесь, можно оформить документ стандартно, за 1 месяц. Хлопоты по подаче заявления и дальнейшему взаимодействию с ведомством мы возьмем на себя.
  2. За 5 дней. Для тех, кто хочет получить услугу быстро, но не готов переплачивать за экспресс-оформление. Справка о судимости с апостилем по форме и содержанию будет такой же, как если бы вы подали заявление самостоятельно, только во много раз быстрее.
  3. За 3 дня. Тот случай, когда справка об отсутствии судимости с апостилем нужна уже на конец этой недели или к началу следующей. Возможно и такое оформление.
  4. За 1 день. Справка о несудимости за день оформляется на официальном бланке, с оригинальной подписью и печатью. Сведения в документе соответствуют информации в базе МВД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Дополнительно за региональный запрос
1000 рублей
Апостиль за 5 рабочих дней
4500 рублей
Апостиль за 1 рабочий дней
6500 рублей
Перевод на иностранный язык
1500 рублей.
Доставка по России лично в руки 1-2 дня
2500 рублей.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Отправьте заявку. Для этого отправьте скан-копию паспорта на наш электронный адрес. Сведения будут переданы только в информационный центр МВД.

Оплатите услугу. Оплатить оформление можно картой любой платежной системы. oplata Оплатить


Дождитесь ответа из МВД. Мы отправим запрос сразу после получения оплаты.
Получите готовый документ. Оформить справку о несудимости можно буквально за 1 день. Отправьте запрос сегодня, чтобы завтра получить выписку из базы МВД.

Заказать справку о несудимости в надежной компании

Качественная работа, ответственный подход, налаженные связи с представителями ведомства ‒ залог успеха в нашей работе. Срочная справка о несудимости еще никогда не была так проста в оформлении.

Справка о несудимости за день ‒ это возможно. Почему с нами удобно:

  • строго соблюдаем сроки;
  • заключаем официальный договор;
  • услуга доступна для всех граждан России и для иностранцев, на территории РФ;
  • делаем документы с доставкой.

Курьер приедет за вашим заявлением и привезет готовую справку в любое удобное место. Процедура оформления полностью законна. Мы не торгуем поддельными справками, а оформляем документы на основе реальных сведений. Вы можете подать заявление самостоятельно, а мы ускорим процесс

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наш курьер приезжает за документами
Оплатить можно прямо на сайте
или по безналичному расчету.
Мы строго выполняем сроки.
Мы заключаем договор.
Мы доставляем документы абсолютно бесплатно.
Мы получаем документы законно.
Мы получаем документы для всех регионов РФ,a также
для граждан других стран, находящихся на территории РФ.
Вы можете подать заявление самостоятельно,
мы ускорим получение.
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В каких случаях нужна справка о несудимости за 1 день

Стандартно справка о несудимости для визы и других целей оформляется месяц. Целый месяц приходится ждать и откладывать запланированные цели. Долгое ожидание можно сократить, если подать документы на срочное оформление. Наши юристы сделают все, чтобы ускорить процесс оказания услуги.

Внимание! Мы работаем полностью официально, все данные в справке легальны и достоверны. Честно оформленная справка об отсутствии судимости с апостилем или без успешно проходят проверку в любых инстанциях. Проверить подлинность документа можно в системах ГИАЦ или УФМС.

Чтобы заказать документ, вызовите курьера по телефону или отправьте заявку онлайн. Мы работаем с понедельника по пятницу. По итогам процедуры справка о несудимости с апостилем будет направлена вам по почте.

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НАШ АДРЕС

БИЗНЕС ЦЕНТР НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ 65

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8 (499) 499 20 69

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