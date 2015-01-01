Справка о несудимости ‒ это документ, отражающий информацию об отсутствии или наличии судимости за конкретным человеком. В документе отражают сведения и о погашенных задолженностях перед законом, и о текущих процедурах, если они есть. Для предъявления в иностранные контролирующие органы выдают справку с апостилем.

Оформляет бумагу региональное ведомство МВД, однако сведения инспекция берет на основе всех предыдущих мест жительства заявителя. Стандартно бумага оформляется 30 календарных дней, но ждать столько времени могут не все. Срочная справка о несудимости выручит, когда нет лишнего месяца в запасе.

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